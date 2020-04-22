Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.

"И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер", - заявил Песков.