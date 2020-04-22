В Приднестровье число жертв коронавируса достигло 16

"В Слободзейском инфекционном госпитале от острой сердечной недостаточности умерла 75-летняя пациентка. У нее был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. У женщины также был сахарный диабет второго типа. Несмотря на все усилия врачей, женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.