Столичные экспортеры активно пользуются онлайн-поддержкой города

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. С начала апреля около 90 московских экспортно ориентированных производителей приняли участие в международных онлайн мероприятиях и обучающих программах Центра "Моспром", подведомственной организации Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы, сообщает пресс-служба департамента.
Так, например, Центр "Моспром" провел первую онлайн бизнес-миссию с московскими компаниями, представителями розничной и оптовой торговли Индии, а также Конфедерацией индийской промышленности, по итогам которой для производителей было проведено около 30 онлайн b2b встреч. В мероприятии приняли участие производители косметических средств, мороженого, кондитерской и мясной продукции.
Также московский экспортер "Световые Технологии" совместно с Центром провел цикл обучающих сессий для действующих покупателей продукции в Египте, Катаре и Алжире. Мероприятия были направлены, в том числе, на продажу комплементарных товаров производителя. Таким образом ожидается заказ на освещение пяти парков, а также на поставку пробной партии уличного и дорожного освещения в Каир.
"О том, в каком объеме повлияла ситуация с пандемией на экспорт московских производителей, мы можем сказать не ранее первого полугодия 2020 года. Ведь экспортная деятельность носит отложенный характер. Сейчас у компаний идёт исполнение текущих экспортных контрактов, а также проработка новых заключённых договоров благодаря актуальной и своевременной поддержке со стороны Центра "Моспром", – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.