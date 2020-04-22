Столичные экспортеры активно пользуются онлайн-поддержкой города

"О том, в каком объеме повлияла ситуация с пандемией на экспорт московских производителей, мы можем сказать не ранее первого полугодия 2020 года. Ведь экспортная деятельность носит отложенный характер. Сейчас у компаний идёт исполнение текущих экспортных контрактов, а также проработка новых заключённых договоров благодаря актуальной и своевременной поддержке со стороны Центра "Моспром", – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.