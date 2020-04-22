Число умерших от коронавируса в Чечне выросло до шести человек

Медицинские работники в автомобиле скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. В Чечне за последние сутки от коронавируса скончался мужчина, количество летальных исходов с начала эпидемии составило 6 человек, сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в среду.

Последний раз сразу два случая смерти от коронавируса в Чечне медики регистрировали десять дней назад - 12 апреля. Региональный минздрав сообщал, что пять человек из числа инфицированных находятся в тяжелом состоянии, у них имеются сопутствующие заболевания.

"Летальных исходов у нас шесть, к сожалению, мы потеряли еще одного пациента, несмотря на все усилия медиков", - заявил Сулейманов в эфире телекомпании "Грозный".

По его словам, в республике всего 323 зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось о 303 случаях инфицирования в регионе, из них 23 выздоровели.