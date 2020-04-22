Мантуров рассказал о потреблении медицинских масок в России

"Мы вышли в общем объеме производства более 8 миллионов в сутки ... Плюс завозится импортных масок из Китая - это еще примерно 4-4,5 миллиона в сутки - по линии Минпромторга и других коммерческих организаций. То есть в день выходит потребление около 12 миллионов", - сказал Мантуров.