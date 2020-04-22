Мантуров рассказал о потреблении медицинских масок в России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия потребляет более 12 миллионов медицинских масок в день, из них 8 миллионов собственного производства, а 4 миллиона поставляет Китай, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Калужскую область.
"Мы вышли в общем объеме производства более 8 миллионов в сутки ... Плюс завозится импортных масок из Китая - это еще примерно 4-4,5 миллиона в сутки - по линии Минпромторга и других коммерческих организаций. То есть в день выходит потребление около 12 миллионов", - сказал Мантуров.
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