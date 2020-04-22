НАТО доставила в Черногорию медпомощь для борьбы с коронавирусом

"В пакет входят 726 тысяч защитных масок, 460 тысяч пар перчаток, 2,8 тысячи комплектов одежды для медиков, 1,8 тысячи очков и 5 тысяч тестов, а также 450 термометров и 20 визиров", - сообщил кабмин.