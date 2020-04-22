НАТО доставила в Черногорию медпомощь для борьбы с коронавирусом

БЕЛГРАД, 22 апр – РИА Новости. НАТО доставила в Черногорию 7 тонн различных медицинских средств для борьбы с коронавирусом, оплаченных Нидерландами, сообщило правительство страны.
Медицинский груз оплачен Нидерландами и доставлен в среду грузовым самолетом в аэропорт Подгорицы в рамках механизма взаимопомощи Североатлантического альянса.
"В пакет входят 726 тысяч защитных масок, 460 тысяч пар перчаток, 2,8 тысячи комплектов одежды для медиков, 1,8 тысячи очков и 5 тысяч тестов, а также 450 термометров и 20 визиров", - сообщил кабмин.
Уточняется, что также доставлены 2 тонны медикаментов и оборудования, которые куплены на средства правительства Черногории, пожертвования руководства КНР и финансовую помощь ЕС.
По данным института общественного здоровья Черногории на среду в стране с начала пандемии выявлено 313 больных коронавирусом, выздоровели 90 человек, скончалось пятеро.
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