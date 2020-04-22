В Московской области расширили список товаров первой необходимости

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В министерстве инвестиций Московской области сообщили, что в список товаров первой необходимости включили синтетические моющие средства и товары бытовой химии, посадочный материал и семена сельскохозяйственных растений. Соответствующее постановление 21 апреля подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".
"Теперь производители и продавцы указанных товаров могут возобновить свою деятельность на территории Подмосковья. Что касается видов деятельности предпринимателей, с 22 апреля разрешена работа нотариусов", — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Полный перечень организаций, которые могут работать, размещен на инвестиционном портале Московской области, в разделе "Антикризисные меры".