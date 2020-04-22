Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-22T20:38
https://ria.ru/20200422/1570431732.html
Новак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Новак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель

19:57 22.04.2020 (обновлено: 20:38 22.04.2020)
15593
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. При цене нефти в 20 долларов за баррель в российский бюджет за счет демпфирующего механизма на рынке топлива поступит триллион рублей, заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций министр энергетики Александр Новак.
Он напомнил, что демпфер работает с 2018 года и обеспечивает стабильные цены на заправках вне зависимости от цен на мировых рынках.

"Он действует на стоимость балансирующим образом, компенсируя из бюджета сдерживание розничной цены на внутреннем рынке ростом не выше инфляции при высоких ценах на нефть и, наоборот, гарантируя наполнение бюджета при низких. <…> Это очень хороший принцип, который позволяет нам нивелировать в том числе ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета".

Министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+
Александр Новак
По словам министра, этот налоговый инструмент обеспечивает стабильные розничные цены на топливо.
Добыча нефти в Техасе, США
22 апреля, 17:09Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти марки WTI выросла на 30%
В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В обратной ситуации, когда российские цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
Вместе с этим ситуация на рынке заставляет нефтяные компании продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
По его словам, 20 апреля цена тонны бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской сырьевой бирже составляла 35 770 рублей за тонну. При этом издержки компаний, в которые входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38 070 рублей.
По данным аналитического агентства Argus, цена российской нефти Urals накануне составляла 11,59-12,09 доллара за баррель.
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
22 апреля, 14:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак выступил против изменения налогов для снижения цен на бензин
692612810156
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьBrentЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
Популярные комментарии
Короче россияне скинутся в бюджет 1 трл. рублей в виде акциза на бензин )))
22 апреля, 20:11
ИПИгор Петр
42300010
Да они штрафами "за самоизоляцию" доберут! Потом еще какие-нить штрафы придумают, короче бюджет ожидается профицитный!))
22 апреля, 20:31
Дмитрий
1760006
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
09:10В Иране два человека погибли при землетрясении
09:10Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР
09:08Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
09:07В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов
09:05Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
09:03Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
09:00Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
Лента новостейМолния