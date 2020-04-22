Новак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель

"Он действует на стоимость балансирующим образом, компенсируя из бюджета сдерживание розничной цены на внутреннем рынке ростом не выше инфляции при высоких ценах на нефть и, наоборот, гарантируя наполнение бюджета при низких. <…> Это очень хороший принцип, который позволяет нам нивелировать в том числе ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета".