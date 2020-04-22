Новак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. При цене нефти в 20 долларов за баррель в российский бюджет за счет демпфирующего механизма на рынке топлива поступит триллион рублей, заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций министр энергетики Александр Новак.
Он напомнил, что демпфер работает с 2018 года и обеспечивает стабильные цены на заправках вне зависимости от цен на мировых рынках.
"Он действует на стоимость балансирующим образом, компенсируя из бюджета сдерживание розничной цены на внутреннем рынке ростом не выше инфляции при высоких ценах на нефть и, наоборот, гарантируя наполнение бюджета при низких. <…> Это очень хороший принцип, который позволяет нам нивелировать в том числе ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета".
По словам министра, этот налоговый инструмент обеспечивает стабильные розничные цены на топливо.
В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В обратной ситуации, когда российские цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
По его словам, 20 апреля цена тонны бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской сырьевой бирже составляла 35 770 рублей за тонну. При этом издержки компаний, в которые входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38 070 рублей.
По данным аналитического агентства Argus, цена российской нефти Urals накануне составляла 11,59-12,09 доллара за баррель.