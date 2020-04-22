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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T20:08
https://ria.ru/20200422/1570431663.html
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
https://cdn21.img.ria.ru/images/152094/40/1520944017_0:0:2907:1635_1036x0_80_0_0_f21f0eab8e354456e985fef63322a72d.jpg
РИА Новости

Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе

19:38 22.04.2020 (обновлено: 20:08 22.04.2020)
46235
© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня опубликовала несколько постов в инстаграме, в которых заявила о "связи" между коронавирусом и вышками сетей 5G и написала, что людям по всему миру собираются установить чипы.
Боня опубликовала несколько роликов, в которых утверждается, будто пациенты в США заболевают не из-за коронавируса, а "от радиации и облучения, которые они получают от 5G-связи".
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Однако подписчики критически отнеслись к постам и заявили, что телеведущая "сходит с ума" и у нее "начались проблемы с психикой".
Это не остановило Боню и она продолжила публикацию "разоблачающих" постов. По ее словам, она лишь "делится фактами, которые изучают специалисты и доктора".
Комментируя "теорию" телеведущей, научный сотрудник Московского института электронной техники Елена Омельянчук подчеркнула в беседе с "360", что вышки 5G-сетей устанавливают после согласования, поэтому они не могут появиться рядом с местами проживания людей.
Собеседница телеканала отметила, такие технологии внедряются относительно недавно, а "все новое обычно пугает людей".
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"Самой технологии бояться не следует. Она просто обеспечивает нам новые возможности использования сотовой связи и интернета", — сказала она.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
В России 57 999 инфицированных. При этом за последние сутки число заболевших оказалось меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
А почему её за фейки не штрафуют?
22 апреля, 19:56
АНАндрей Нищев
38110018
Обо всём все уже давно подумали, в итоге интересует прямое назначения врачей и гос.служащих. Уже месяцы идут. Где вакцина? Потом не надо про 11. Метеорит. Если люди не готовы, то ничего не могут делать против реальных неожиданных опасностей, как дети перед ними, украсть и купить яхту и дом обокрал свой и чужой и переделал лицо, чтобы чуть отличиться от безобразного ближнего своего или от себя самого. И на это тратятся мозги) Круто.
22 апреля, 20:14
Оксана Щекарева
2100011
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