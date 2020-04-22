Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня опубликовала несколько постов в инстаграме, в которых заявила о "связи" между коронавирусом и вышками сетей 5G и написала, что людям по всему миру собираются установить чипы.

Боня опубликовала несколько роликов, в которых утверждается, будто пациенты в США заболевают не из-за коронавируса, а "от радиации и облучения, которые они получают от 5G-связи".

Однако подписчики критически отнеслись к постам и заявили, что телеведущая "сходит с ума" и у нее "начались проблемы с психикой".

Это не остановило Боню и она продолжила публикацию "разоблачающих" постов. По ее словам, она лишь "делится фактами, которые изучают специалисты и доктора".

Комментируя "теорию" телеведущей, научный сотрудник Московского института электронной техники Елена Омельянчук подчеркнула в беседе с "360" , что вышки 5G-сетей устанавливают после согласования, поэтому они не могут появиться рядом с местами проживания людей.

Собеседница телеканала отметила, такие технологии внедряются относительно недавно, а "все новое обычно пугает людей".

"Самой технологии бояться не следует. Она просто обеспечивает нам новые возможности использования сотовой связи и интернета", — сказала она.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.

В России 57 999 инфицированных. При этом за последние сутки число заболевших оказалось меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.