Коронавирус пришел в мир надолго, считают в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Государства должны оставаться бдительными, так как большая часть населения Земли остается уязвимой к вирусу и COVID-19 останется в мире надолго, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы видим различные тренды в различных регионах. Большинство вспышек в Западной Европе стабилизировались или идут на спад. И хотя цифры малы, мы видим вызывающие беспокойство тренды в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе. Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время", - сказал он.
Глава ВОЗ подчеркнул, что большая часть населения мира остается уязвимой к вирусу, есть опасность новой вспышки эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.