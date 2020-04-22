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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T19:35
https://ria.ru/20200422/1570431551.html
Во Франции призвали к ношению масок в общественных местах
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Во Франции призвали к ношению масок в общественных местах

19:35 22.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Национальная академия медицины Франции призвала всех французов носить маски, в том числе самодельные, при выходе из дома из-за эпидемии коронавируса, следует из соответствующего коммюнике.
Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. План по выходу из режима изоляции премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить в ближайшие две недели.
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"Ношение защитных масок должно быть повсеместным в общественных местах. Эта мера будет иметь эпидемиологическое действие на распространение вируса, только если каждый будет вынужден ее применить, как только покинет свой дом. Одной простой рекомендации недостаточно, каждый должен считать себя потенциальным носителем вируса и заразным, даже если он чувствует себя здоровым", - говорится в коммюнике академии.
Отмечается, что в каждой семье можно изготовить тканевые маски, пригодные для стирки и повторного использования из обычных недорогих материалов. "Ношение масок только лишь в общественном транспорте означает пренебрежение всеми общественными местами, где сохраняется риск (распространения COVID-19)", - сообщается в коммюнике.
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Академия медицины призывает не дожидаться 11 мая и носить маски в общественных местах уже сейчас.
Ранее премьер-министр Франции не исключил, что после 11 мая ношение маски может стать обязательным в общественном транспорте.
По последним данным, число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции превышает 20,7 тысячи, всего зараженных более 117 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эдуар ФилиппКоронавирусыФранцияВ мире
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