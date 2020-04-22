Мужчина, избивший сына металлической трубой в Москве, признал вину

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчина, избивавший сына металлической трубой на западе Москвы, признал вину, расследование уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина, уроженец Киргизии, избивает ребенка лет семи-восьми ногами, руками и палкой, требуя делать отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине "жезде" (муж сестры) и просит мальчика слушаться его. В кадре также присутствует еще одна женщина. Герои видео говорят по-киргизски, сообщало радио Sputnik. Кунцевский районный суд Москвы арестовал мужчину до 19 июля.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве продолжается расследование уголовного дело по признакам преступлений ... (истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) ... Мужчина 1985 года… в ходе проведения следственных действий он признал свою вину", - сказала Иванова журналистам.
По данным следствия, утром 16 апреля на западе Москвы мужчина избил своего сына, нанес ему удары в области головы, туловища, а также бил его металлической трубой.
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