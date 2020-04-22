Контактная группа по Донбассу поручила усилить подготовку обмена пленными

ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе поручила гуманитарной подгруппе усилить процесс подготовки к новому этапу обмена пленными, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции.
"Что касается важнейшего вопроса повестки рабочей группы по гуманитарным вопросам – обмена удерживаемыми лицами – участники контактной группы поручили интенсифицировать подготовку очередного обмена, а также проработать оставшиеся после прошлых обменов проблемные аспекты", – говорится в сообщении пресс-службы МИД пресс-служба МИД ДНР.