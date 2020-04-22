Итоги конкурса "Правнуки победителей" будут подведены 9 мая

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Итоги конкурса всероссийского конкурса с международным участием "Правнуки победителей" будут подведены 9 мая. На данный момент продолжается оценка работ участников регионального этапа. Затем лучшие будут направлены федеральным экспертам, сообщают организаторы конкурса.

Список победителей регионального и всероссийского этапов будет опубликован на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru . Скачать диплом победителя регионального этапа и сертификат участника (при соответствии работы условиям конкурса) можно будет после 9 мая в личном кабинете участника.

Ранее сообщалось, что призом для победителей должна была стать поездка в Москву и участие в шествии "Бессмертный полк России" на Красной площади, однако в связи со сложившийся обстановкой организаторы конкурса приняли решение действовать в соответствии с принятыми в стране и столице противоэпидемиологическими мерами.

О том, какой награды будут удостоены победители, оргкомитет сообщит позднее. Все региональные победители смогут получить памятные призы.

Пока жюри изучает работы участников конкурса "Правнуки победителей", "Бессмертный полк России" предлагает всем конкурсантам и членам их семей принять участие во флешмобе #яЗнаменосецПобеды, который проходит в социальных сетях: снять видеоролик и рассказать о герое исследования, тех, кто в их семьях был знаменосцем Победы, что каждый лично делает, чтобы и сегодня быть достойным правнуком.