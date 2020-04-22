Киев политизирует согласование участков разведения сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Новые участки для разведения сил в Донбассе уже есть, но Киев политизирует процесс их согласования, заявила в среду полпред самопровозглашенной донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Заседание контактной группы в формате видеоконференции прошло в среду.
"Украинская сторона продолжает политизировать данный процесс, несмотря на то, что на столе уже давно есть реальные участки, по которым ни у кого нет возражений, и они полностью соответствуют требованиям рамочного решения (о разведении сил – ред.). Такая позиция Украины вынуждает констатировать тот факт, что у официального Киева нет политической воли для решения этого важного вопроса", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
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Никонорова отметила, что снижение эскалации на линии соприкосновения должно быть главным критерием для согласования новых участков. Полпред ДНР добавила, что для ускорения процесса согласования текста дополнения к рамочному решению о разведении сил, к следующему заседанию подгруппы по безопасности координатором от ОБСЕ будет предоставлен "консолидированный вариант, в теле которого будут отражены все совпадающие пункты, а в сравнительной таблице отражены все разногласия".
"Надеемся, что такой консолидированный вариант, подготовленный ОБСЕ на основе существующих предложений, поможет активизировать процесс согласования текста проекта и достичь разумного компромиссного решения в ближайшем будущем наряду с согласованием новых участков", – добавила Никонорова.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
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