Число выздоровевших после COVID-19 в Костромской области выросло до 11

ВОРОНЕЖ, 22 апр – РИА Новости. Четверо пациентов, переболевших COVID-19, выздоровели в Костромской области и были выписаны в среду, общее число победивших болезнь выросло до 11, сообщила администрация региона.
По состоянию на 22 апреля, в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 88 человек. Зарегистрировано три случая с летальным исходом. Всего в регионе на утро среды было семь выздоровевших.
"Сегодня врачи второй окружной больницы Костромы выписали четверых пациентов, которые успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции. Все они полностью здоровы", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, среди выписанных - граждане, заболевшие в числе первых, жители Костромы и Чухломы.
22 апреля, 14:24Сказано в эфиреВирусолог рассказал об особенностях испытания вакцины от коронавирусаВ НЦ "Вектор" сформирована группа добровольцев для испытания вакцины от COVID-19. Профессор, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов в эфире радио Sputnik объяснил, как проводятся подобные исследования.
"Некоторые из выздоровевших пациентов находились в тяжелом состоянии. Врачи очень переживали за их здоровье. К счастью, лечение медиками было выбрано эффективное", - цитирует обладминистрация заместителя губернатора Ольгу Ерёмину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.