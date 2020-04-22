В Волгоградской области в ДТП погибли два человека

ВОЛГОГРАД, 22 апр - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
По информации полиции, в среду около 17.30 по местному времени (16.30 мск) в Камышинском районе на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград автомобиль ВАЗ-2112 при обгоне столкнулся с двумя фурами - Volvo и Mercedes-Benz.
"Погибли двое мужчин из легкового авто, пассажирка госпитализирована. Личности погибших и пострадавших устанавливаются", - сообщил РИА Новости Корнаухов.
По его словам, предварительная причина ДТП - нарушение правил дорожного движения водителем ВАЗ-2112 при совершении обгона.