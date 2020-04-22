Sputnik начал "Фронтовую перекличку"

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В преддверии великого Дня Победы международное информационное агентство и радио Sputnik в третий раз дало старт своему традиционному проекту "Фронтовая перекличка".
В этом году в связи с пандемией коронавируса он проводится в видоизмененном формате: вместо видеомостов, связывающих столицы республик бывшего СССР, редакционные центры медиагруппы начали выкладывать в Сети видео с рассказами видных политиков, бизнесменов, деятелей культуры с рассказами о боевом пути своих близких родственников.
Дебютным стал ролик Sputnik Казахстан, в котором заместитель председатель правления Евразийского банка развития Амангельды Исенов поделился историей деда, начавшего войну 22 июня 1941 года и закончившего ее 9 мая 45-го у стен Рейхстага.
Публиковаться видео будут на сайтах, видеоплатформах и в соцсетях медиагруппы дважды в неделю. Участвуют во "Фронтовой перекличке" бюро и пресс-центры Sputnik в Москве, Баку, Бишкеке, Ереване, Кишиневе Минске, Нурсултане, Сухуме, Тбилиси и Цхинвале.
22 апреля, 10:51Проект радио Sputnik стал финалистом премии New York Festivals
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.