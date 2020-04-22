Московским росгвардейцам выдали очки для защиты от коронавируса

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц в Москве

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московским росгвардейцам дополнительно к маскам и перчаткам выдали специальные очки для защиты от коронавируса.

"Столичных росгвардейцев обеспечивают дополнительными средствами индивидуальной защиты. Сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по г. Москве , заступающих на службу по охране общественного порядка, наряду с уже имеющимися средствами индивидуальной защиты дополнительно обеспечивают специальными защитными очками", - рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

Такое решение приняли с целью дополнительной защиты сотрудников от коронавируса при общении с гражданами.

В первую очередь защитными очками обеспечили сотрудников подразделений вневедомственной охраны и ОМОН на транспорте.

Столичные росгвадейцы по-прежнему выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в штатном режиме.