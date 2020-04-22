Московским росгвардейцам выдали очки для защиты от коронавируса

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московским росгвардейцам дополнительно к маскам и перчаткам выдали специальные очки для защиты от коронавируса.
"Столичных росгвардейцев обеспечивают дополнительными средствами индивидуальной защиты. Сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по г. Москве, заступающих на службу по охране общественного порядка, наряду с уже имеющимися средствами индивидуальной защиты дополнительно обеспечивают специальными защитными очками", - рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.
Такое решение приняли с целью дополнительной защиты сотрудников от коронавируса при общении с гражданами.
В первую очередь защитными очками обеспечили сотрудников подразделений вневедомственной охраны и ОМОН на транспорте.
Столичные росгвадейцы по-прежнему выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в штатном режиме.
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