Эстония планирует начать смягчение ограничений из-за коронавируса

"С 15 мая, если соответствующие критерии позволят, откроются школы - гимназисты смогут готовиться к экзаменам. Затем первые шаги по смягчению ограничений - это открытие музеев и кружков по интересам на открытом воздухе, а также проведение спортивных тренировок на открытом воздухе"- говорится в сообщении.