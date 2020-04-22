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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T19:10
https://ria.ru/20200422/1570430212.html
Эстония планирует начать смягчение ограничений из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

Эстония планирует начать смягчение ограничений из-за коронавируса

19:10 22.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Правительственная комиссия, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики, одобрила стратегию по смягчению ограничений с 15 мая, которую планируется утвердить на следующей неделе, сообщила в среду пресс-служба правительства.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортклубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
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"С 15 мая, если соответствующие критерии позволят, откроются школы - гимназисты смогут готовиться к экзаменам. Затем первые шаги по смягчению ограничений - это открытие музеев и кружков по интересам на открытом воздухе, а также проведение спортивных тренировок на открытом воздухе"- говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что при определенных условиях возможно проведение церемоний заключения брака. Следующими шагами станут открытие магазинов, точек питания и предоставления услуг в торговых центрах.
"Наша задача - смягчать ограничения шаг за шагом, чтобы в Эстонии не произошла новая вспышка заражения. Каждый шаг нужно контролировать, необходимо время, чтобы оценить ситуацию с точки зрения рисков для здоровья. В то же время требуется оценивать влияние ослаблений ограничений на доход людей и экономическое состояние страны", - приводит пресс-служба слова премьера Юри Ратаса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1559 человек, за время пандемии скончались 44 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юри РатасКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
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