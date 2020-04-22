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2020-04-22T19:08
https://ria.ru/20200422/1570430100.html
Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева и повредил 26 машин
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РИА Новости

Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева и повредил 26 машин

19:08 22.04.2020
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© Фото : МЧС РоссииСильный ветер в Москве
Сильный ветер в Москве
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве, повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В городе зафиксировано 132 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего - в Восточном и Юго-Восточном административных округах. К счастью, пострадавших нет", - цитирует пресс-служба Бирюкова.
Отмечается, что в результате падения деревьев повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов. Сильным порывом ветра в Северо-Восточном административном округе разрушена часть крыши.
"Городскими службами приняты меры по ликвидации этих последствий. Практически все деревья уже убраны, для работы привлекалось более 300 специалистов комплекса городского хозяйства и свыше 90 единиц различной коммунальной техники", - сообщил заммэра.
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Ранее Бирюков сообщил, что из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Специальные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций. Он призывал москвичей соблюдать режим самоизоляции, а при необходимости выйти из дома - при таком сильном ветре соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.
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Петр БирюковМоскваПроисшествия
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