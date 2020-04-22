Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило десять тысяч

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 10 тысяч, за сутки выявлено более тысячи новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 22 апреля 2020, 12.00 (по местному времени, 7.00 мск), мы подтвердили еще 1016 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Ранее сообщалось, что в стране зарегистрированы 9 125 случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 10 141.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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