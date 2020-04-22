Известные российские писатели и актеры прочитают детям сказки по телефону

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Известные российские писатели и актеры, среди которых Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Игорь Жуков, прочитают детям сказку по телефону в рамках всероссийского проекта "В сказку из дома" 23 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры.

"В рамках всероссийского проекта горячая линия #вСказкуИзДома пройдет специальная акция, приуроченная ко Всемирному дню книги. 23 апреля к движению волонтеров-сказочников присоединятся известные российские писатели, а также актеры, озвучивающие любимых персонажей детских мультфильмов", – сказано в сообщении.

Позвонив на бесплатную горячую линию 8-800-250-10-51 в течение дня, дети со всей страны смогут услышать известные произведения голосом их авторов.

"Вживую общаться с ребятами будут Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Олег Рой, Валерий Воскобойников, Анастасия Орлова, Максим Замшев, Виктор Лунин, Игорь Жуков, Елена Усачева, Марина Бородицкая и другие российские детские писатели. Вместе с ними интересные истории из жизни анимационных героев будет читать актер Сергей Мардарь, озвучивающий легендарных круглых персонажей Смешариков – Карыча и Совунью", – добавили в министерстве.