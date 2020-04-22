Жена замглавы депкульта Москвы вылетела в Ялту для опознания

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Супруга скончавшегося замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина вылетела в Ялту для опознания, сообщил РИА Новости зампредседателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ Геннадий Смирнов.
Ранее депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что Ошарин найден мертвым в Ялте, предположительно, он совершил самоубийство. Источник агентства в правоохранительных органах Крыма подтвердил факт смерти Ошарина.
"Сегодня в Ялту вылетела супруга Леонида Ошарина для опознания и проведения других необходимых мероприятий. Сейчас на месте трагедии в Ялте находится заместитель (Александра) Калягина по СТД РФ Владимир Емельянов. Он будет заниматься всем необходимым, в том числе и перевозкой тела покойного в Москву", - сказал Смирнов.