В Пентагоне прокомментировали запуск Ираном военного спутника

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США наблюдали за запуском в космос иранской ракеты, но не будут комментировать, какие выводы сделали, заявил в среду журналистам замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен

"Каждый в мире знает, что мы следим за каждой ракетой, которая взлетает с поверхности Земли, и отслеживаем ее и характеризуем очень пристально. Мы сделали это и с последним ракетным пуском Ирана . Я не скажу вам, что говорит разведка, это секретная информация", - сказал он.

Генерал отметил, что ракета преодолела очень большую дистанцию, что, по его словам, подтверждает теорию, что Иран может угрожать другим странам. По его словам, на изучение информации требуется много времени.

"Завтра я, если буду тут с вами, смогу объяснить, что произошло, был ли он (пуск) успешным. У меня просто нет этой информации", - добавил он.