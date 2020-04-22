Собянин заявил о необходимости прогнозировать ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Принятые нормативы по коронавирусу приемлемы на сегодняшний день, но необходимо просчитать, как изменится ситуация спустя несколько недель, заявил мэр Сергей Собянин. Принятые нормативы по коронавирусу приемлемы на сегодняшний день, но необходимо просчитать, как изменится ситуация спустя несколько недель, заявил мэр Москвы

"Мне кажется, что нужно по ряду регионов, которые подвержены риску, или где мы видим уже, что там развитие заболеваемости, там, где есть города-миллионники, большие агломерации, все-таки еще раз посмотреть на норматив развертывания коечного фонда, увеличить его хотя бы до двух раз: с тысячи до 2 тысяч. Если это регионы, которые имеют большую сельскую местность, с 500 до 1 тысячи (коек)... Поэтому, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ), было бы правильно, если бы вы такое нам всем поручение дали, чтобы мы проанализировали ситуацию и спрогнозировали ее на две-три недели вперед", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"На примере Москвы скажу, что по тем минимальным значениям, которые до нас были доведены, мы должны были развернуть 12 тысяч коек. На сегодняшний день развернуто 16 тысяч, на следующий понедельник - 20 (тысяч) коек будет. Мы могли уже на этой неделе разворачивать их, но с учетом динамики заболеваемости мы отложили до понедельника… Это будет уже удвоение к той норме, которую мы для себя наметили. Мы видим, что нам, скорее всего, с огромной вероятностью, понадобятся все 30 (тысяч коек) - это то, что мы максимально можем аккумулировать на территории города. Это при том, что даже если сохранятся такие темпы, они не критичные, на первый взгляд, но тем не менее есть", - сказал мэр.

Собянин отметил, что каждую неделю все больше и больше заполняется коечный фонд. Например, за один "сегодняшний день заполнили дополнительно 600 коек". По словам мэра, это равно коечному фонду в больнице в Коммунарке. Он добавил, что подобный темп сохраняется.