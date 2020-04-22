Назван главный способ распространения коронавируса

Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус. Архивное фото

Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.

Ранее немецкие ученые пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусной инфекцией после контакта с различными предметами крайне мал, так как культивировать вирус в лаборатории на основе взятых с их поверхностей образцов оказалось невозможно. Однако ученые отметили высокую опасность близкого общения с носителями вируса из-за риска вдохнуть капли, выделяемые при кашле или разговоре.

Комментируя утверждения немецких исследователей, Бутенко заявил, что основной способ заразиться коронавирусом — через воздух.

"Есть и другие способы — через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой способ заражения. Поэтому не знаю, откуда они это взяли", — цитирует специалиста " Москва 24 ".

Вирусолог подчеркнул, что именно поэтому карантин эффективен для борьбы с эпидемиями.

"Потому что люди сидят дома и не распространяют инфекцию", — пояснил он.

Он добавил, что на открытых поверхностях вирус остается активным в течение двух-трех часов.

Испании, Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ , инфекцией заражены около 2,4 миллиона человек, 178 тысяч из которых погибли, а почти 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США Италии и ряде европейских стран.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 пациентам удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.