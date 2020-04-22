Назван главный способ распространения коронавируса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
Ранее немецкие ученые пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусной инфекцией после контакта с различными предметами крайне мал, так как культивировать вирус в лаборатории на основе взятых с их поверхностей образцов оказалось невозможно. Однако ученые отметили высокую опасность близкого общения с носителями вируса из-за риска вдохнуть капли, выделяемые при кашле или разговоре.
Комментируя утверждения немецких исследователей, Бутенко заявил, что основной способ заразиться коронавирусом — через воздух.
"Есть и другие способы — через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой способ заражения. Поэтому не знаю, откуда они это взяли", — цитирует специалиста "Москва 24".
Вирусолог подчеркнул, что именно поэтому карантин эффективен для борьбы с эпидемиями.
"Потому что люди сидят дома и не распространяют инфекцию", — пояснил он.
Он добавил, что на открытых поверхностях вирус остается активным в течение двух-трех часов.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 пациентам удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.