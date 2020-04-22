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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T21:03
https://ria.ru/20200422/1570429374.html
Назван главный способ распространения коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570016355_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_c427fbe9664033376806544c71fe7a52.jpg
РИА Новости

Назван главный способ распространения коронавируса

18:52 22.04.2020 (обновлено: 21:03 22.04.2020)
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© AFP 2020 / StringerТестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус
© AFP 2020 / Stringer
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
Ранее немецкие ученые пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусной инфекцией после контакта с различными предметами крайне мал, так как культивировать вирус в лаборатории на основе взятых с их поверхностей образцов оказалось невозможно. Однако ученые отметили высокую опасность близкого общения с носителями вируса из-за риска вдохнуть капли, выделяемые при кашле или разговоре.
Комментируя утверждения немецких исследователей, Бутенко заявил, что основной способ заразиться коронавирусом — через воздух.
"Есть и другие способы — через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой способ заражения. Поэтому не знаю, откуда они это взяли", — цитирует специалиста "Москва 24".
Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский
22 апреля, 16:05Распространение нового коронавируса
В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
Вирусолог подчеркнул, что именно поэтому карантин эффективен для борьбы с эпидемиями.
"Потому что люди сидят дома и не распространяют инфекцию", — пояснил он.
Он добавил, что на открытых поверхностях вирус остается активным в течение двух-трех часов.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ, инфекцией заражены около 2,4 миллиона человек, 178 тысяч из которых погибли, а почти 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании, Италии и ряде европейских стран.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 пациентам удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаВОЗОбщество
Популярные комментарии
Лучше китайцев послушать. У них на всю страну заболеваемость сейчас меньше, чем почти в любом нашем городе (37 заболеваний на всю страну на сегодня!). Да и болеет уже совсем немного людей.
22 апреля, 20:47
Алексей Карасёв
3113005
Ну хоть не про Украину ..))
22 апреля, 21:28
Эффективный Менеджер
780002
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