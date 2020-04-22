Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло на 474 человека

Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США

НЬЮ-ЙОРК, 22 апр – РИА Новости. За сутки в штате За сутки в штате Нью-Йорк скончались 474 человека с коронавирусом, за день до этого умер 481 пациент, следует из данных, представленных на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо

Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США

"Кривая снижается сейчас, вопрос в том, сколько она будет снижаться", - сказал Куомо.

Согласно графику, который он продемонстрировал, общее число госпитализированных на 21 апреля составило 15599, за день до этого этот показатель составлял 16044.

"Уровень госпитализации снижается, уровень подключения к аппаратам ИВЛ снижается. Число ежедневно поступающих в больницу высоко, но ситуация лучше, чем была", - указал он.

По словам губернатора, худшие новости – число жертв. Он отметил, что накануне скончались 474 человека. "По крайней мере, эта цифра не идет вверх и вроде снижается", - добавил губернатор.

Как сообщил Куомо, 20 апреля умер 481 человек с COVID-19. При этом днем ранее скончались 478 человек, 18 апреля - 507 человек, 17 апреля - 540 человек, 16 апреля - 630.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.