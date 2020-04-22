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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T19:02
https://ria.ru/20200422/1570429350.html
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло на 474 человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570213556_0:9:3072:1737_1036x0_80_0_0_c360b889e7e04fb2e027621399ff277d.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло на 474 человека

18:52 22.04.2020 (обновлено: 19:02 22.04.2020)
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© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
© REUTERS / Caitlin Ochs
НЬЮ-ЙОРК, 22 апр – РИА Новости. За сутки в штате Нью-Йорк скончались 474 человека с коронавирусом, за день до этого умер 481 пациент, следует из данных, представленных на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.
Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США.
"Кривая снижается сейчас, вопрос в том, сколько она будет снижаться", - сказал Куомо.
Согласно графику, который он продемонстрировал, общее число госпитализированных на 21 апреля составило 15599, за день до этого этот показатель составлял 16044.
"Уровень госпитализации снижается, уровень подключения к аппаратам ИВЛ снижается. Число ежедневно поступающих в больницу высоко, но ситуация лучше, чем была", - указал он.
Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорка
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По словам губернатора, худшие новости – число жертв. Он отметил, что накануне скончались 474 человека. "По крайней мере, эта цифра не идет вверх и вроде снижается", - добавил губернатор.
Как сообщил Куомо, 20 апреля умер 481 человек с COVID-19. При этом днем ранее скончались 478 человек, 18 апреля - 507 человек, 17 апреля - 540 человек, 16 апреля - 630.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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