В Подмосковье подготовят более девяти тысяч мест для пациентов с COVID-19

"До конца апреля в Московской области будет введено 9 037 коек для пациентов с COVID-19 - 118% от запланированного Минздравом РФ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это коечный фонд всех форм собственности. В настоящий момент с учетом федеральных и частных учреждений в Подмосковье подготовлено 5763 коек для лечения зараженных COVID-19, из которых 2775 с кислородом, 595 с аппаратами искусственной вентиляции легких.