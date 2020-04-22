В Подмосковье подготовят более девяти тысяч мест для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Более 9 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом оборудуют в Подмосковье до конца апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"До конца апреля в Московской области будет введено 9 037 коек для пациентов с COVID-19 - 118% от запланированного Минздравом РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это коечный фонд всех форм собственности. В настоящий момент с учетом федеральных и частных учреждений в Подмосковье подготовлено 5763 коек для лечения зараженных COVID-19, из которых 2775 с кислородом, 595 с аппаратами искусственной вентиляции легких.
"До конца недели вводятся еще четыре объекта – в Жуковском, Балашихе, Егорьевске, Звенигороде. В лечебных учреждениях области сейчас 2,323 миллиона масок, 34 тысячи одноразовых костюмов. До 30 апреля ожидается поступление еще 14 миллионов масок, до 5 мая - 330 тысяч костюмов", - сообщила пресс-служба.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца апреля в регионе перепрофилируют 17 медицинских учреждений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.