Собянин оценил динамику распространения коронавируса в России

"Я бы обратил на другое внимание: динамика сглаженная, но динамика есть. Каждый день мы прирастаем на несколько тысяч граждан, у которых подтвердился диагноз коронавируса. Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.