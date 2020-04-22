В Северной Македонии смягчили ограничения из-за коронавируса

Власти республики ранее ужесточили ограничения на передвижение жителей, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Было запрещено движение граждан на всей территории страны в будни с 16.00 (17.00 мск) до 5.00 (6.00 мск) и все выходные - с 16.00 (17.00 мск) пятницы до 5.00 (6.00 мск) понедельника.

"Совершеннолетним гражданам до 67 лет разрешается выход из дома в будни с 5.00 до 19.00, в субботу до 15.00. Лица старше этого возраста могут находиться на улице с 5.00 до 12.00 в будни, и до 11.00 в субботу. Граждане младше 18 лет смогут выходить в будни с 13.00 до 19.00 и с 12.0 до 15.00 в субботу", - сообщил кабмин в среду.