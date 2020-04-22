Собянин призвал к активной борьбе с коронавирусом в регионах

"Мы, надеясь на лучшее, все равно должны готовиться к худшему, как мы, собственно, и принимали в свое время решение, Михаил Владимирович (Мишустин), по вашему поручению, когда выпустили распоряжение по минимальному объему коечного фонда по каждому субъекту, и стандарт обеспеченности. Я бы обратил внимание, что там было требование и слова "минимальное значение". Это не оптимальное и не максимальное, это минимальное значение для того, чтобы хотя бы эту работу начать активно разворачивать. Под это минимальное значение и было и финансирование субъектам РФ. Мы видим неоднородность развития ситуации, и по ряду регионов, скорее всего, это минимальное значение необходимо пересмотреть, подстраховаться, что очень важно", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.