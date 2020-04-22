В Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 38932

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде приблизилось к 39 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 38 422 зараженных и 1834 скончавшихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.