Мишустин призвал губернаторов работать не только для отчета

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работа губернаторов на местах должна быть не для формальной отчетности, а для обеспечения россиян всем необходимым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в России.
"Еще раз обращаю внимание глав субъектов: ваша работа на местах должна делаться не чтобы формально отчитаться по показателям, а для того, чтобы люди были уверены, что в случае необходимости будут всем обеспечены: вовремя приедет скорая, больница будет готова принять пациента и своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь, средства индивидуальной защиту будут доступны, а оборудование будет поставлено в срок", - сказал он.
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