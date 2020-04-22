Мишустин призвал губернаторов работать не только для отчета

"Еще раз обращаю внимание глав субъектов: ваша работа на местах должна делаться не чтобы формально отчитаться по показателям, а для того, чтобы люди были уверены, что в случае необходимости будут всем обеспечены: вовремя приедет скорая, больница будет готова принять пациента и своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь, средства индивидуальной защиту будут доступны, а оборудование будет поставлено в срок", - сказал он.