Помпео прокомментировал запуск Ираном военного спутника

"Каждая страна обязана обратиться к ООН и определить свое отношение к вопросу, соответствовал ли запуск этой ракеты резолюции ООН. Я думаю, что это далеко (от этого). И я думаю, что Иран должен понести ответственность за то, что он сделал", - сказал Помпео, выступая перед журналистами в среду.