Помпео прокомментировал запуск Ираном военного спутника

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что недавний вывод Ираном военного спутника на орбиту соответствовал резолюции ООН.
"Каждая страна обязана обратиться к ООН и определить свое отношение к вопросу, соответствовал ли запуск этой ракеты резолюции ООН. Я думаю, что это далеко (от этого). И я думаю, что Иран должен понести ответственность за то, что он сделал", - сказал Помпео, выступая перед журналистами в среду.
При этом он подчеркнул, что более ясную позицию США выразит американское минобороны.
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец").