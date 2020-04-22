Более 50 тысяч граждан России вернулись на родину спецрейсами "Аэрофлота"

На борту рейса "Аэрофлота", на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании

© Фото : Кирилл Кирсанов На борту рейса "Аэрофлота", на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании

МОСКВА, 22 апр – ПАО "Аэрофлот". Более 50 тысяч граждан России вернулись на Родину рейсами Аэрофлота с конца февраля.

Под руководством Оперативного штаба Правительства во взаимодействии с Минтрансом, Росавиацией, Минкомсвязью, Министерством иностранных дел Аэрофлот продолжает работу по организации и выполнению специальных рейсов для возвращения российских граждан из-за границы.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.