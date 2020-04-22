Собянин рассказал, когда заполнятся отведенные под коронавирус больницы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин на заседании президиума совета рассказал, когда в российских больницах заполнятся все места, отведенные под лечение COVID-19.

сайт . "При тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение трех-четырех недель, если они сохранятся, заполним этот фонд в 80 тысяч", — цитирует мэра его

Собянин отметил, что сейчас в больницах страны, не считая столицы, занято почти 25 тысяч коек, и призвал удвоить в некоторых регионах количество мест, отведенных под пациентов с коронавирусом.

"На примере Москвы скажу, что по тем минимальным значениям, которые до нас были доведены, мы должны были развернуть 12 тысяч коек. На сегодняшний день развернуто 16 тысяч. <…> Нам, скорее всего, с огромной вероятностью, понадобятся все 30 (тысяч коек. — Прим. ред.) — это то, что мы максимально можем аккумулировать на территории города", — сказал мэр.

Он также указал, что рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характер, а ее динамика — сглаженная по сравнению с другими европейскими странами и США.

"Каждый день мы прирастаем на несколько тысяч граждан, у которых подтвердился диагноз коронавируса. Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных, по которым — не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ — тоже идет рост", — добавил Собянин.

На минувшей неделе президент Владимир Путин на совещании с губернаторами поручил к 28 апреля закончить развертывание специализированных коек для лечения больных с коронавирусом, всего в регионах должно дополнительно появиться 95 тысяч мест.