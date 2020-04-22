В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2408

АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом , всего в стране подтверждены 2408 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в среду.

В Греции в последние дни количество выявленных случаев оставалось на невысоком уровне. Накануне были 156 случаев заболевания, однако 150 из них произошли на Пелопоннесе в гостинице, где размещаются мигранты. У всех инфицированных заболевание протекает бессимптомно.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 55 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведен 51 пациент, сообщил Циодрас.

"Сегодня у нас нет ни одной новой смерти", - сказал Циодрас.

Всего жертвами COVID-19 в Греции стал 121 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.