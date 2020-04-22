Ученые назвали продукты, спасающие от деменции

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, какие сочетания продуктов оказывают благотворное влияние на мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости, а какие повышают риск деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые выяснили, какие сочетания продуктов оказывают благотворное влияние на мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости, а какие повышают риск деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Не секрет, что многие люди, привыкая к определенной диете, употребляют в течение долгих лет один и тот же набор продуктов питания.

Французский ученый Сесилия Самьери (Cécilia Samieri) вместе с коллегами из Университета Бордо решила выяснить связь устойчивых сочетаний продуктов — так называемых пищевых сетей — с риском развития деменции в старости.

"Существует сложная взаимосвязанность продуктов в рационе человека, и важно понимать, как эти пищевые сети могут влиять на мозг, потому что диета может быть многообещающим способом предотвращения деменции", — приводятся в пресс-релизе Американской академии неврологии слова доктора Самьери.

В исследовании, которое началось пять лет назад, участвовали 627 пожилых людей со средним возрастом 78 лет. У 209 из них была деменция, а у 418 — нет. В начале исследования участники заполнили опросник, в котором указали, какие продукты они употребляли в течение последнего года и как часто — от одного раза в месяц до четырех раз в день. После этого за ними наблюдали и каждые два-три года проводили медицинские осмотры.

Результаты исследования показали, что у людей, чьи рационы состояли в основном из мяса с высокой степенью переработки, крахмалистых продуктов, таких как картофель, и закусок, печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция, чем у людей, которые употребляли более здоровые и разнообразные продукты питания.

"Предыдущие исследования показали, что соблюдение здоровой диеты, богатой зелеными листовыми овощами, ягодами, орехами, цельным зерном и рыбой, может снизить риск развития деменции у человека. Были работы, посвященные количеству и частоте приема пищи, — рассказывает Самьери. — Наше исследование пошло еще дальше. Мы рассматривали пищевые сети в комплексе".

Хотя общий объем пищи и набор употребляемых продуктов у тех, кто страдал деменцией, и тех, кто сохранил здравый ум, были практически одинаковыми, основные различия между группами заключались именно в сочетаниях продуктов.

В пищевых сетях людей с деменцией центральное место занимало мясо высокой степени переработки — колбасы, колбасные изделия и паштеты, которое они сочетали с крахмалистыми продуктами, такими как картофель, алкоголем, закусками и сладкой выпечкой. Люди, не страдающие деменцией, ели мясо или птицу с разнообразными гарнирами и дополнениями, включающими фрукты, овощи и морепродукты. В целом их рацион был более разнообразным.