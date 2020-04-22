В Швейцарии оценили убытки от закрытия магазинов из-за коронавируса

"Согласно данным экспертов, экономические потери составляют 5 миллиардов в неделю. И чем дольше мы будем откладывать открытие магазинов, тем дороже это обойдется нашей стране", - сказал он.

Ранее власти Швейцарии приняли решение с 27 апреля начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды, и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа: с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня.