"Странный суицид": что столичный чиновник Ошарин делал в Крыму

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Билет на самолет, отключенный телефон и съемная квартира на одной из самых красивых улиц Ялты — без вести пропавшего месяц назад замглавы столичного департамента культуры 47-летнего Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. По словам депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, "пока считается, что он покончил жизнь самоубийством". Об обстоятельствах трагедии и о погибшем — в материале РИА Новости.
Тело в квартире
В начале апреля в полицию обратилась жена Ошарина. Она рассказала, что Леонид уехал с подмосковной дачи и не выходит на связь с семьей.
Примерный маршрут чиновника оперативники отследили по камерам видеонаблюдения: вот он перекрывает в доме краны, запирает дверь и отправляется в аэропорт. Следующая точка — Сочи, затем — Краснодар, где Ошарин был до 30 марта. Дозвониться до него родные не могут — телефон недоступен.
Полиция опросила персонал гостиниц и таксистов. Подключили волонтеров добровольческого поискового спасательного отряда "МоскваСпас". В последний раз живым Ошарина видели на Южном берегу Крыма. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что зона поисков сузилась до Ялты, куда чиновник добрался из Краснодарского края на такси.
В среду пресс-служба крымского управления СК России сообщила, что в съемной квартире нашли тело жителя Москвы без видимых следов насильственной смерти. По данным источника РИА Новости, речь идет о пропавшем замглавы департамента культуры.
"Пока считается, что он покончил жизнь самоубийством, — сказал РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. — Хотя мне удивительно, что перерезано горло. Это странное самоубийство. Мы его тоже искали".
Сотрудники следственного отдела по городу Ялте ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с органами МВД устанавливают все обстоятельства гибели человека, события, предшествовавшие этому, маршрут передвижения и контакты. Назначили необходимые экспертизы.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Все, кто знал погибшего лично, отзываются о нем как о порядочном и уравновешенном человеке.
Вся жизнь — театр
Леонид Ошарин родился 22 января 1973-го в Кинешме Ивановской области. В 1995-м окончил Ивановский государственный энергетический университет, затем — заочную аспирантуру кафедры культурологии и социальной коммуникации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.
Практически всю жизнь Ошарин посвятил культурологии и театральному менеджменту. Несколько лет проработал на руководящих должностях в театрах. Писал диссертацию, проводил семинары и мастер-классы в регионах России.
С 2015-го возглавлял продюсерский курс школы-студии МХАТ, входил в государственные экзаменационные комиссии, выступал руководителем, рецензентом, оппонентом дипломных работ и диссертаций в ведущих театральных вузах Москвы.
4 сентября 2012, 09:30КультураКрасный зал и потолок, исписанный мелом - экскурсия по обновленной МаяковкеТеатр им. В. Маяковского встречает юбилейный сезон полностью обновленным. В зрительном зале - красные стены, в фойе - потолок, исписаный мелом. Смотрите на видео РИА Новости, как преобразилась Маяковка.
Заместителем руководителя департамента культуры города Москвы Ошарина назначили в 2018-м, на тот момент он занимал должности директора двух столичных театров — имени Маяковского и Et Cetera.
"Леонид был замечательным человеком, — рассказывает РИА Новости замруководителя по административной работе Et Cetera Мария Кудрявцева. — Его любили и актеры, и персонал. Это очень большая беда для каждого, знакомого с ним, а также для всех театров, особенно для нашего. Больше добавить нечего. Состояние растерянности".
В департаменте культуры Леонид отвечал практически за все — от вопросов реконструкции зданий столичных театров до организации крупных театральных событий, таких как "Ночь театров", посвященная 75-летию Великой Победы.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской улице в Москве
Здание Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской улице в Москве
Против сухого закона
И хотя медийной личностью Ошарина назвать сложно, в мире культуры и, в частности, театральном закулисье он был довольно авторитетным и влиятельным. Еще директором "Маяковки" активно боролся со спекуляцией билетами на спектакли, требовал обязать перекупщиков заключать договоры с театрами.
В 2016-м поддержал инициативу столичных властей о реформировании финансирования театров. "Нужна новая прозрачная система, — говорил он тогда. — Сейчас финансирование не зависит от численности труппы и уровня театра. Например, наш академический театр имени Маяковского получает столько же, сколько и "малые" и не очень успешные театры".
11 января 2012, 17:40КультураНовый директор Маяковки намерен создать службу по приему зрителейНовый директор театра имени Маяковского Леонид Ошарин, назначенный столичными властями на этот пост в конце прошлого года, пообещал на встрече с труппой в среду навести в год 90-летия театра порядок в его помещениях и создать специальную службу по приему зрителей.
В мае 2018-го Ошарин выступил против запрета спиртного в театральных буфетах. Прекратить продавать крепкий алкоголь спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила после того, как посетитель Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". На допросе он признался, что перебрал со спиртным в буфете музея.
"В театре все-таки существует история алкогольных напитков, — сказал Ошарин. — Бокал шампанского или рюмка коньяка — это всегда было в театральном буфете. Коньяк вообще называют театральным напитком. С точки зрения норм цивилизованного потребления я не вижу никаких причин для того, чтобы менять эту традицию, сложившуюся уже давным-давно".
А в конце февраля Ошарин довольно резко прокомментировал слова депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой о том, что такие театры, как "Гоголь-центр", нужно лишить бюджетных денег за "безнравственные спектакли", которые нельзя смотреть детям.
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель руководителя департамента культуры города Москвы Леонид Ошарин
Заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Леонид Ошарин
Он объяснил ей, что департамент культуры не имеет права вмешиваться в творческую политику, а детям на подобных спектаклях делать нечего. Для них есть список рекомендованных совместным приказом департаментов культуры и образования.