"Странный суицид": что столичный чиновник Ошарин делал в Крыму

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Билет на самолет, отключенный телефон и съемная квартира на одной из самых красивых улиц Ялты — без вести пропавшего месяц назад замглавы столичного департамента культуры 47-летнего Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. По словам депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, "пока считается, что он покончил жизнь самоубийством". Об обстоятельствах трагедии и о погибшем — в материале РИА Новости.

Тело в квартире

В начале апреля в полицию обратилась жена Ошарина. Она рассказала, что Леонид уехал с подмосковной дачи и не выходит на связь с семьей.

Примерный маршрут чиновника оперативники отследили по камерам видеонаблюдения: вот он перекрывает в доме краны, запирает дверь и отправляется в аэропорт. Следующая точка — Сочи, затем — Краснодар, где Ошарин был до 30 марта. Дозвониться до него родные не могут — телефон недоступен.

Полиция опросила персонал гостиниц и таксистов. Подключили волонтеров добровольческого поискового спасательного отряда "МоскваСпас". В последний раз живым Ошарина видели на Южном берегу Крыма. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что зона поисков сузилась до Ялты, куда чиновник добрался из Краснодарского края на такси.

В среду пресс-служба крымского управления СК России сообщила, что в съемной квартире нашли тело жителя Москвы без видимых следов насильственной смерти. По данным источника РИА Новости, речь идет о пропавшем замглавы департамента культуры.

"Пока считается, что он покончил жизнь самоубийством, — сказал РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. — Хотя мне удивительно, что перерезано горло. Это странное самоубийство. Мы его тоже искали".

Сотрудники следственного отдела по городу Ялте ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с органами МВД устанавливают все обстоятельства гибели человека, события, предшествовавшие этому, маршрут передвижения и контакты. Назначили необходимые экспертизы.

Все, кто знал погибшего лично, отзываются о нем как о порядочном и уравновешенном человеке.

Вся жизнь — театр

Леонид Ошарин родился 22 января 1973-го в Кинешме Ивановской области. В 1995-м окончил Ивановский государственный энергетический университет, затем — заочную аспирантуру кафедры культурологии и социальной коммуникации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.

Практически всю жизнь Ошарин посвятил культурологии и театральному менеджменту. Несколько лет проработал на руководящих должностях в театрах. Писал диссертацию, проводил семинары и мастер-классы в регионах России.

С 2015-го возглавлял продюсерский курс школы-студии МХАТ, входил в государственные экзаменационные комиссии, выступал руководителем, рецензентом, оппонентом дипломных работ и диссертаций в ведущих театральных вузах Москвы.

Заместителем руководителя департамента культуры города Москвы Ошарина назначили в 2018-м, на тот момент он занимал должности директора двух столичных театров — имени Маяковского и Et Cetera.

"Леонид был замечательным человеком, — рассказывает РИА Новости замруководителя по административной работе Et Cetera Мария Кудрявцева. — Его любили и актеры, и персонал. Это очень большая беда для каждого, знакомого с ним, а также для всех театров, особенно для нашего. Больше добавить нечего. Состояние растерянности".

В департаменте культуры Леонид отвечал практически за все — от вопросов реконструкции зданий столичных театров до организации крупных театральных событий, таких как "Ночь театров", посвященная 75-летию Великой Победы.

Против сухого закона

И хотя медийной личностью Ошарина назвать сложно, в мире культуры и, в частности, театральном закулисье он был довольно авторитетным и влиятельным. Еще директором "Маяковки" активно боролся со спекуляцией билетами на спектакли, требовал обязать перекупщиков заключать договоры с театрами.

В 2016-м поддержал инициативу столичных властей о реформировании финансирования театров. "Нужна новая прозрачная система, — говорил он тогда. — Сейчас финансирование не зависит от численности труппы и уровня театра. Например, наш академический театр имени Маяковского получает столько же, сколько и "малые" и не очень успешные театры".

В мае 2018-го Ошарин выступил против запрета спиртного в театральных буфетах. Прекратить продавать крепкий алкоголь спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила после того, как посетитель Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". На допросе он признался, что перебрал со спиртным в буфете музея.

"В театре все-таки существует история алкогольных напитков, — сказал Ошарин. — Бокал шампанского или рюмка коньяка — это всегда было в театральном буфете. Коньяк вообще называют театральным напитком. С точки зрения норм цивилизованного потребления я не вижу никаких причин для того, чтобы менять эту традицию, сложившуюся уже давным-давно".

А в конце февраля Ошарин довольно резко прокомментировал слова депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой о том, что такие театры, как "Гоголь-центр", нужно лишить бюджетных денег за "безнравственные спектакли", которые нельзя смотреть детям.