Помпео вновь обвинил Китай и ВОЗ из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил КНР и Всемирную организацию здравоохранения в нарушении правил.
"Коммунистическая партия Китая не сообщила своевременно о вспышке нового коронавируса Всемирной организации здравоохранения", - заявил Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.
Кроме того, по его словам, власти Китая целый месяц не сообщали о случаях передачи вируса от человека к человеку и до сих пор не поделились образцами вируса из Китая с международным сообществом.
Также, по словам Помпео, регуляторное подразделение WHO "явно не преуспело" в контроле над вспышкой эпидемии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 174 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.