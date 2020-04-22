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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T18:13
https://ria.ru/20200422/1570427480.html
Помпео вновь обвинил Китай и ВОЗ из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_e2490f8130d8370a0fdbecc84fcf5876.jpg
РИА Новости

Помпео вновь обвинил Китай и ВОЗ из-за коронавируса

18:13 22.04.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил КНР и Всемирную организацию здравоохранения в нарушении правил.
"Коммунистическая партия Китая не сообщила своевременно о вспышке нового коронавируса Всемирной организации здравоохранения", - заявил Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.
Кроме того, по его словам, власти Китая целый месяц не сообщали о случаях передачи вируса от человека к человеку и до сих пор не поделились образцами вируса из Китая с международным сообществом.
Также, по словам Помпео, регуляторное подразделение WHO "явно не преуспело" в контроле над вспышкой эпидемии.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 174 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоКоронавирусыДональд ТрампЗдоровье - ОбществоВОЗКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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