Мишустин призвал не забывать о других больных на фоне борьбы с COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Концентрируя усилия на борьбе с коронавирусом, нельзя забывать о других больных, отказов им в медобслуживании быть не должно, не нужно допускать ситуаций, когда "одно лечим - другое калечим", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в РФ.
"Уважаемые коллеги, хотел бы особо отметить еще один важный вопрос. Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое время, прошу вас избегать ситуаций, про которые в народе говорят - одно лечим, а другое калечим. Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы конечно не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", - сказал он.
"Прошу вас обратить на это особое внимание и не создавать ситуаций, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании. Это жизненно важно, и от нашей с вами готовности зависит жизнь и здоровье тысяч людей", - добавил премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.