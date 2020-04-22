Мишустин призвал не забывать о других больных на фоне борьбы с COVID-19

"Уважаемые коллеги, хотел бы особо отметить еще один важный вопрос. Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое время, прошу вас избегать ситуаций, про которые в народе говорят - одно лечим, а другое калечим. Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы конечно не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", - сказал он.