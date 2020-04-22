Представитель Заворотнюк прокомментировала сообщения о ее диагнозе

Ранее СМИ опубликовали справку, в которой в качестве диагноза актрисы указывалась "глиобластома" (опухоль мозга. — Прим. ред.). Журналисты обратили внимание, что на документе о болезни Заворотнюк нет номера, подписи главного врача, а гербовая печать размыта.

"Вы сами ответили на свой вопрос", — сказала Потапова.

Она подтвердила, что опубликованная справка — фейк.

Кроме того, в регистратуре Центральной клинической больницы Управления делами президента заявили, что не слышали о пациентке по имени Анастасия Заворотнюк, при этом уточнив, что в учреждении лечатся многие знаменитости.

"Если бы Заворотнюк находилась у нас в онкологическом отделении, да еще с 2019 года, то все бы об этом знали", — сообщили в больнице.

Сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились летом прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга.