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Культура
2020-04-22T18:55
https://ria.ru/20200422/1570427099.html
Представитель Заворотнюк прокомментировала сообщения о ее диагнозе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_0:242:2781:1806_1036x0_80_0_0_ed6f4c900ea3c9f82c44831e2836fedd.jpg
РИА Новости

Представитель Заворотнюк прокомментировала сообщения о ее диагнозе

18:05 22.04.2020 (обновлено: 18:55 22.04.2020)
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© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Анна Сергеева
Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова в беседе с газетой "Московский комсомолец" назвала опубликованную СМИ справку о диагнозе актрисы фейком.
Ранее СМИ опубликовали справку, в которой в качестве диагноза актрисы указывалась "глиобластома" (опухоль мозга. — Прим. ред.). Журналисты обратили внимание, что на документе о болезни Заворотнюк нет номера, подписи главного врача, а гербовая печать размыта.
"Вы сами ответили на свой вопрос", — сказала Потапова.
Она подтвердила, что опубликованная справка — фейк.
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Кроме того, в регистратуре Центральной клинической больницы Управления делами президента заявили, что не слышали о пациентке по имени Анастасия Заворотнюк, при этом уточнив, что в учреждении лечатся многие знаменитости.
"Если бы Заворотнюк находилась у нас в онкологическом отделении, да еще с 2019 года, то все бы об этом знали", — сообщили в больнице.
Сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились летом прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга.
Родные артистки долго не комментировали эту информацию, но затем подтвердили, что Заворотнюк действительно находится на лечении.
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