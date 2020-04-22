Власти Нью-Йорка намерены организовать массовое тестирование на COVID-19

Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 22 апр – РИА Новости. Власти Власти Нью-Йорка намерены организовать массовое тестирование на коронавирус – заболевшим людям, которые не могут надлежащим образом изолироваться дома, будут предоставляться гостиницы, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио

Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса. В данный момент тесты проводят только людям имеющим соответствующие показания, определенные симптомы, или тем, кто уже оказался в больнице. Приоритет отдается пожилым.

"Нам необходимо огромное число тестов день - не десятки тысяч, а сотни тысяч тестов в день для города с 8,6 миллиона людей", - сказал де Блазио.

При этом накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявлял, что возможности штата позволят проводить максимум 40 000 тестов в день.

"Когда вы обнаруживаете, что кто-то инфицирован, вы его изолируете, отслеживаете, кто с ним контактировал, тестируете и помогаете и тем людям, кто вступал с ним в контакт", - добавил он.

По его словам, план носит название "тестируй и отслеживай". "Вы должны чувствовать, что вы защищены каждый день. Тестирование позволит нам это обеспечить", - указал он.

По словам мэра, необходимо обеспечить доступность и простоту проведения тестов для всех жителей города. Он указал, что город в начале мая запустит собственное производство тестов вдобавок к помощи от федеральных властей.

"Когда у нас появится больше тестов, нам потребуется больше мест для проведения тестов. Общественные здания, места по всему городу будут превращены в эти места тестирования", - указал де Блазио.

Процедуру тестирования он описал следующим образом: "Вы идете в место тестирования. Если вы позитивны. Если вы не можете надлежащим образом изолироваться дома (у многих нью-йоркцев просто нет необходимого места в квартире), мы дадим вам номер а в отеле".

Он подчеркнул, что власти помогут заболевшим жителям изолироваться, если они сами не смогут этого сделать дома. "Затем вас опросят о том, с кем вы общались в последние дни. Мы пройдем по всему списку. И протестируем каждого из них. Если кто-то из них позитивен, мы позаботимся и о них", -указал он.

Согласно плану властей, как указал мэр, предполагается вычислять людей, которые контактировали с заболевшим, и проводить тестирование и для них. "В идеале, мы должны знать каждого, кто заражен коронавирусом", - указал он.

По словам мэра, для реализации плана потребуются тесты, персонал, средства защиты для сотрудников, места для тестирования, лаборатории для проведения тестов, номера в отелях для изоляции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф