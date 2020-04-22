Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T18:05
https://ria.ru/20200422/1570426977.html
Власти Нью-Йорка намерены организовать массовое тестирование на COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570171606_0:0:2760:1552_1036x0_80_0_0_f2136051b2715de2b3702a399feaceac.jpg
РИА Новости

Власти Нью-Йорка намерены организовать массовое тестирование на COVID-19

18:05 22.04.2020
1112
© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорка
Медицинский персонал во время эпидемии коронавируса в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорка
© REUTERS / Caitlin Ochs
НЬЮ-ЙОРК, 22 апр – РИА Новости. Власти Нью-Йорка намерены организовать массовое тестирование на коронавирус – заболевшим людям, которые не могут надлежащим образом изолироваться дома, будут предоставляться гостиницы, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса. В данный момент тесты проводят только людям имеющим соответствующие показания, определенные симптомы, или тем, кто уже оказался в больнице. Приоритет отдается пожилым.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Нам необходимо огромное число тестов день - не десятки тысяч, а сотни тысяч тестов в день для города с 8,6 миллиона людей", - сказал де Блазио.
При этом накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявлял, что возможности штата позволят проводить максимум 40 000 тестов в день.
"Когда вы обнаруживаете, что кто-то инфицирован, вы его изолируете, отслеживаете, кто с ним контактировал, тестируете и помогаете и тем людям, кто вступал с ним в контакт", - добавил он.
По его словам, план носит название "тестируй и отслеживай". "Вы должны чувствовать, что вы защищены каждый день. Тестирование позволит нам это обеспечить", - указал он.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
По словам мэра, необходимо обеспечить доступность и простоту проведения тестов для всех жителей города. Он указал, что город в начале мая запустит собственное производство тестов вдобавок к помощи от федеральных властей.
"Когда у нас появится больше тестов, нам потребуется больше мест для проведения тестов. Общественные здания, места по всему городу будут превращены в эти места тестирования", - указал де Блазио.
Процедуру тестирования он описал следующим образом: "Вы идете в место тестирования. Если вы позитивны. Если вы не можете надлежащим образом изолироваться дома (у многих нью-йоркцев просто нет необходимого места в квартире), мы дадим вам номер а в отеле".
Он подчеркнул, что власти помогут заболевшим жителям изолироваться, если они сами не смогут этого сделать дома. "Затем вас опросят о том, с кем вы общались в последние дни. Мы пройдем по всему списку. И протестируем каждого из них. Если кто-то из них позитивен, мы позаботимся и о них", -указал он.
Лаборатория
14 апреля, 13:32Распространение нового коронавируса
Эксперт объяснил, зачем в Россию ввезли штамм коронавируса из США
Согласно плану властей, как указал мэр, предполагается вычислять людей, которые контактировали с заболевшим, и проводить тестирование и для них. "В идеале, мы должны знать каждого, кто заражен коронавирусом", - указал он.
По словам мэра, для реализации плана потребуются тесты, персонал, средства защиты для сотрудников, места для тестирования, лаборатории для проведения тестов, номера в отелях для изоляции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Проголосовали:182166
15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
520101
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Билл де БлазиоВОЗНью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
09:10В Иране два человека погибли при землетрясении
09:10Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР
09:08Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
09:07В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов
09:05Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
09:03Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
09:00Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
08:58"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол
08:57Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
08:56Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию
08:53Вывозным рейсом из Израиля в Екатеринбург прибыли 49 россиян
08:52Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
08:51Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
Лента новостейМолния