Мишустин призвал обращать внимание на данные по числу медперсонала

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов в рамках подготовки медучреждений к борьбе с COVID-19 обращать внимание на первичные данные о численности медицинского персонала.

В среду премьер по видеосвязи провел заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, в котором приняли участие главы регионов. В частности, о ситуации в своем регионе рассказал губернатор Омской области Александр Бурков . По его словам, для борьбы с коронавирусом уже перепрофилированы пять медучреждений с общим фондом в 895 коек из необходимых 1546, которые нужно развернуть в регионе к 28 апреля.

"Фактически, развертывание коечного фонда было еще пару дней назад менее 37%. Сейчас, вижу, 58% - я сейчас не про ИВЛ, а вообще про развертывание. Правильно я слышу вас, что вы к 28-му практически этот вопрос решаете?" - обратился Мишустин к главе области.

Бурков заверил, что к 28 апреля будет развернуто 1546 коек на базе девяти учреждений. Он уточнил, что медперсонал подготовлен и никаких проблем в этом плане регион не испытывает.

"По медперсоналу, вы говорите, не испытываем проблем. У вас укомплектация по процентовке, которая у меня есть, врачами - 20%, медсестры - 43% и младший персонал - 2%. Это данные, которые я вижу из первички", - заявил в ответ премьер.

Глава Омской области дал пояснения по этому поводу: "То, что касается младшего медицинского персонала, здесь какая-то ошибка, то, что дефицит мы испытывали в этих учреждениях, это факт".

"Коллеги, я прошу вас всех обращать внимание на данные, нам же с этим работать. Возможно, это и ошибка, я тоже удивлен был - 2%. Но посмотрите, пожалуйста... Это первичные данные, которые поступают к нам", - подчеркнул Мишустин.