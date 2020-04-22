Кадыров подарил цветы и фрукты борющимся с коронавирусом в Чечне медикам

ГРОЗНЫЙ, 22 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил цветы и фруктовые корзины врачам и медсестрам, работающим в перепрофилированных для приема больных коронавирусом медучреждениях, после посещения им одной из таких больниц.
Ранее Кадыров, облачившись в противочумный костюм, посетил грозненскую городскую больницу №4, пообщался с лежащими там больными коронавирусом, ознакомился с условиями работы медперсонала. Он выразил восхищение работой медиков, отметив, что, несмотря на колоссальные нагрузки и дискомфорт, врачи создают дружелюбную атмосферу вокруг себя и самоотверженно борются за жизни людей.
"Учитывая трудности, с которыми сталкиваются медработники, я решил их поддержать, организовав небольшой подарок. По моему поручению врачи и медсестры пяти перепрофилированных медицинских учреждений республики получили фруктовые корзины и цветы. Этот небольшой знак внимания я решил выразить им за их ответственный и самоотверженный подход к работе", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".
Он выразил врачам благодарность, заверив, что власти окажут им любую необходимую поддержку и это одна из приоритетных задач руководства региона.
В Чечне, по данным регионального минздрава, 303 больных коронавирусом, 23 вылечившихся и 5 летальных исходов.
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