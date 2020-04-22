Кадыров подарил цветы и фрукты борющимся с коронавирусом в Чечне медикам

Ранее Кадыров, облачившись в противочумный костюм, посетил грозненскую городскую больницу №4, пообщался с лежащими там больными коронавирусом, ознакомился с условиями работы медперсонала. Он выразил восхищение работой медиков, отметив, что, несмотря на колоссальные нагрузки и дискомфорт, врачи создают дружелюбную атмосферу вокруг себя и самоотверженно борются за жизни людей.