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2020-04-22T17:57
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Зеленский заявил о необходимости "перезагрузить" судебную систему
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РИА Новости

Зеленский заявил о необходимости "перезагрузить" судебную систему

17:57 22.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Судебная система на Украине работает несправедливо, ее необходимо "перезагрузить", считает президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее офис президента сообщил, что 22 апреля на его официальных страницах пройдет премьерный показ фильма, посвященного итогам первого года работы Зеленского на посту главы государства. Также фильм будут транслировать ряд украинских телеканалов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
"Судебную систему на Украине необходимо полностью перезагрузить… За все эти годы построена такая судебная система, что она не работает, она не работает справедливо. Она может и работает профессионально, но в другую сторону", - заявил глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
Он отметил, что подготовлена судебная реформа. "Сложно, но мы это сделаем", - добавил Зеленский.
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Конституционный суд Украины ранее изучил ряд законов, касающихся судоустройства и статуса судей, и признал некоторые их положения не соответствующими конституции страны. Неконституционными были признаны положения о сокращении судей Верховного суда с 200 до 100 человек, повторная квалификационная оценка судей, создание комиссии по вопросам этики и добропорядочности, сокращение уровня судейского вознаграждения, а также сокращение сроков дисциплинарного производства в отношении судей и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.
Парламент Украины 16 октября принял закон, которым вносятся изменения в деятельность органов судебной власти. Документ предусматривает сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей, создание комиссии добропорядочности и этики, а также меняет порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд по поводу конституционности ряда положений данного закона.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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