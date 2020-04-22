Патриарх назначил нового настоятеля Елоховского собора

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Епископ Павлово-Посадский Фома (Мосолов) назначен новым настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове, сообщает в среду сайт Московского патриархата.
По информации Московской патриархии, прежний настоятель протоиерей Александр Агейкин скончался во вторник после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.
"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 22 апреля 2020 года епископ Павлово-Посадский Фома в дополнение к несомым послушаниям назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы", - говорится в сообщении.
Епископ Фома с лета 2019 года является руководителем административного секретариата Московской патриархии. Также он занимает пост председателя комиссии по координации выставочной деятельности Русской православной церкви, управляющего Западным московским викариатством и является настоятелем Патриаршего подворья в Переделкине и храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках.