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Религия и мировоззрение
2020-04-22T17:57
https://ria.ru/20200422/1570426258.html
Патриарх назначил нового настоятеля Елоховского собора
https://cdn24.img.ria.ru/images/15675/83/156758327_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f6d2a55bbe35e0a511c5987c63d3ae54.jpg
РИА Новости

Патриарх назначил нового настоятеля Елоховского собора

17:57 22.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкБогоявленский собор
Богоявленский собор
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Епископ Павлово-Посадский Фома (Мосолов) назначен новым настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове, сообщает в среду сайт Московского патриархата.
По информации Московской патриархии, прежний настоятель протоиерей Александр Агейкин скончался во вторник после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.
"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 22 апреля 2020 года епископ Павлово-Посадский Фома в дополнение к несомым послушаниям назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы", - говорится в сообщении.
Епископ Фома с лета 2019 года является руководителем административного секретариата Московской патриархии. Также он занимает пост председателя комиссии по координации выставочной деятельности Русской православной церкви, управляющего Западным московским викариатством и является настоятелем Патриаршего подворья в Переделкине и храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
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