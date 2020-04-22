В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 20 тысяч и составляет 20 471, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В это число входят 15 859 человек, проходящих лечение, 3959 выздоровевших, 652 скончавшихся и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны. Ранее сообщалось о заболевших 19 984, днем ранее - 18 601.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 5221 случай заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 2272 случая, далее следует столичная территория Дели с 2156 зараженными.
Больше тысячи зараженных также в штате на севере страны Раджастане - 1801 случай заболевания, штате Тамилнад на юге Индии - 1596 случаев, в граничащем с Махараштрой Мадхъя-Прадеш - 1592 случая и в штате на севере Индии Уттар-Прадеше - 1412 случаев.
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.